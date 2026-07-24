Не стало матери Бена Аффлека

Семья голливудского актера Бена Аффлека понесла тяжелую утрату: Крис Энн Аффлек, мать Бена и его младшего брата Кейси, скончалась в возрасте 83 года, сообщает The Voice. Женщина ушла из жизни во сне 2 июня, спустя всего два дня после того, как исполнила свое последнее желание — присутствовала на выпускной церемонии своего внука, которая состоялась 31 мая.

В декабре 2025 года у Энн диагностировали рак поджелудочной железы, и врачи давали ей не более полугода жизни.

Крис Энн родилась в декабре 1942 года в Нью-Йорке. Она окончила Гарвардский университет и 35 лет проработала учительницей в государственной школе, оставив огромный след в жизни сотен учеников. В 1960-х годах она была активной участницей движения за равенство и выступала против войны во Вьетнаме.

После завершения педагогической карьеры в 2008 году Крис продолжала заниматься общественной деятельностью, участвуя в гуманитарных и экологических проектах. Ее жизнь была примером служения обществу и семье.

Крис Энн была замужем за Тимоти Байерсом Аффлеком, от которого родила двоих сыновей — Бена в 1972 году и Кейси — в 1975-м. Родители развелись, когда будущим звездам было 12 и 9 лет соответственно. Но именно поддержка матери, по словам Бена, стала решающей в его карьере.

Ранее телеведущая и врач Елена Малышева сообщила о смерти матери.