Губернатор Воробьев рассказал о современных автобусах, переданных в филиалы «Мострансавто»
Воробьев: партия новых автобусов поступила в филиалы «Мострансавто»
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области]
Ликинский автобусный завод, расположенный в городе Ликино-Дулево Орехово-Зуевского округа, передал 15 автобусов ЛИАЗ 529265-03 для работы на городских и пригородных маршрутах АО «Мострансавто». Вскоре они выйдут на линии в Домодедово и Лосино-Петровском, поставка осуществляется в рамках государственной программы Минпромторга РФ по льготному лизингу и национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Наш флагман — Ликинский автобусный завод — передал первую в этом году партию из 15 новых ЛиАЗов. До конца месяца должны поступить еще 61. Это комфортные, современные автобусы с низким полом и аппарелями, климат-контролем, навигацией и видеонаблюдением. Очень важно, чтобы каждый житель мог добираться до работы, учебы или поликлиники с удобством. Наша маршрутная сеть — крупнейшая в России. Пассажиропоток в Московской области постоянно растет: за последние три года он увеличился на 20%. Поэтому мы продолжаем регулярно обновлять автопарк. С 2021-го в „Мострансавто“ поступило 3,5 тыс. современных автобусов, в этом году планируем поставить еще 252», — подчеркнул губернатор.
Новые автобусы большого класса рассчитаны на 100 пассажиров (42 сидячих места), они полностью адаптированы для маломобильных граждан. Для безопасности и удобства пассажиров предусмотрены комплексы видеонаблюдения, климат-контроль, USB-розетки, информационные дисплеи, а также системы защиты от открывания дверей во время движения и противозащемления.
До конца сентября в «Мострансавто» поступит 252 транспортных средства, включая автобусы ЛИАЗ, КАВЗ, Волгабас, Газель City, Citymax 8.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.