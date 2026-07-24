Губернатор Воробьев рассказал о современных автобусах, переданных в филиалы «Мострансавто»

«Наш флагман — Ликинский автобусный завод — передал первую в этом году партию из 15 новых ЛиАЗов. До конца месяца должны поступить еще 61. Это комфортные, современные автобусы с низким полом и аппарелями, климат-контролем, навигацией и видеонаблюдением. Очень важно, чтобы каждый житель мог добираться до работы, учебы или поликлиники с удобством. Наша маршрутная сеть — крупнейшая в России. Пассажиропоток в Московской области постоянно растет: за последние три года он увеличился на 20%. Поэтому мы продолжаем регулярно обновлять автопарк. С 2021-го в „Мострансавто“ поступило 3,5 тыс. современных автобусов, в этом году планируем поставить еще 252», — подчеркнул губернатор.