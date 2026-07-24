Бывший глава кузбасского Минздрава попался на серии взяток и получил срок

Приговор был оглашен в пятницу, 24 июля. Как установило следствие, с января по июнь прошлого года Беглов систематически получал откаты от индивидуального предпринимателя и нескольких юридических лиц. Взамен, по версии обвинения, экс-министр обещал предпринимателям содействие в заключении государственных контрактов на поставку медицинских изделий и товаров, а также гарантировал общее покровительство на всех этапах работы с ведомством.

Беглов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, что позволило ему рассчитывать на смягчение приговора. Именно благодаря этому факту судебный процесс проходил в упрощенном порядке — без полноценного судебного следствия и допроса свидетелей. Однако даже сделка со следствием не избавила фигуранта от реального лишения свободы и крупного денежного взыскания.

Суд назначил Беглову шесть с половиной лет отбывания в исправительной колонии строгого режима. Помимо этого, с осужденного взыскан штраф в размере ₽25 млн. Приговор вступит в законную силу после апелляционного обжалования, если стороны не воспользуются этим правом.