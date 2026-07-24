Не просто внешность: как жир обволакивает органы и бьет по здоровью

Ожирение для врача — не косметический дефект, а системная поломка организма, при которой страдают печень, сердце, сосуды, суставы и даже мозг. Ассистент кафедры морфологии ИАМ Пироговского университета Вячеслав Артищев в комментарии RuNews24.ru объяснил, почему жировая ткань работает как эндокринный орган, управляющий процессами в теле, и какие изменения можно повернуть вспять даже при умеренном снижении веса.

Жировая ткань — это не пассивный склад калорий на черный день, а активный участник обмена веществ, подчеркивает Артищев. Она вырабатывает гормоны, влияет на воспаление и перестраивает работу других систем. Чем больше жира, тем быстрее организм изнашивается.

Первый удар принимает печень. Избыток калорий превращается в отложения внутри клеток органа — развивается жировой гепатоз. По словам эксперта, долгое время это протекает бессимптомно, но воспаление постепенно ведет к циррозу. Сегодня такая болезнь встречается даже у подростков.

Сердцу приходится качать кровь на больший объем тканей, мышца утолщается и теряет эластичность. Особенно страдает левый желудочек. Жир вокруг сердца и сосудов повышает риски гипертонии, инфаркта и инсульта. Висцеральное ожирение — жир, окутывающий внутренние органы, — эксперт называет самым опасным.

Сосуды теряют эластичность не только из-за холестерина. Как отмечает Артищев, ожирение запускает хроническое воспаление сосудистого русла, формируются бляшки, растет угроза тромбозов. Суставы страдают от механической перегрузки: каждый лишний килограмм в разы увеличивает давление на колени. Хрящи истончаются, развивается артроз, возникают грыжи в поясничном отделе.

Легким становится тяжелее дышать. Жир в области живота и грудной клетки сдавливает диафрагму, а отложения в мягких тканях шеи мешают нормальному дыханию во сне. Храп, апноэ и хроническая усталость из-за ночной гипоксии — закономерные спутники ожирения.

Мозг тоже попадает под удар. Хроническое воспаление, скачки сахара и плохое кровоснабжение ухудшают память, концентрацию и могут ускорять развитие деменции.

Причина массового распространения проблемы, по мнению Артищева, в противоречии между эволюционными настройками и современной средой. Тело человека формировалось в условиях дефицита пищи и постоянного движения. Сегодня — избыток калорий, сидячий образ жизни, стресс, недостаток сна и доступ к ультрапереработанной пище.

Эксперт уверен: многие изменения обратимы, особенно на ранних стадиях. Даже умеренное снижение веса уже уменьшает нагрузку на сердце, улучшает состояние печени, снижает уровень воспаления и облегчает работу суставов. Организму не нужно идеальное тело — достаточно сокращения висцерального жира, регулярной физической активности и стабильных привычек.