Пчелиный яд как лекарство: женщина с болезнью терпит укусы роя несколько раз в неделю

Когда таблетки бессильны, а суставы скручивает так, что не сделать шагу, остается только довериться пчелам. Жительница США Саванна Спур нашла спасение от редкого недуга в рое жалящих насекомых — и теперь каждую неделю добровольно подставляет тело под десятки укусов. Об этом сообщает Metropoles.

История американки началась с внезапного головокружения за обеденным столом — она встала и едва удержалась на ногах. Дальше — хуже: проблемы с ходьбой, зрением, слухом и памятью, постоянная тошнота и боль в суставах. Врачи диагностировали болезнь Лайма — опасное инфекционное поражение, которое без лечения переходит в хроническую стадию и калечит организм.

Стандартные протоколы — антибиотики, противовоспалительные, физиотерапия — не дали результата. Тогда Спур отчаялась и записалась на экзотическую процедуру: пчелиную терапию.

Несколько раз в неделю супружеская пара с пасеки привозит ей живых насекомых и позволяет им жалить пациентку в определенные точки. Первые месяцы были пыткой — боль от укусов и отеки, но женщина терпела. Сторонники метода утверждают, что пчелиный яд обладает противомикробным и противовоспалительным действием, однако официальная медицина не признает эту практику, ссылаясь на отсутствие клинических доказательств и риск анафилаксии.

Тем не менее Спур уверена: именно укусы вернули ей способность ходить и думать. Она называет этот способ древним, проверенным тысячелетиями, и призывает других больных рассмотреть его, но с оговоркой — только под контролем специалистов и с учетом аллергических рисков.

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