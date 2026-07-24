В Московской области для детей участников СВО состоялся VR-урок по ПДД

В Красногорске для детей участников и ветеранов специальной военной операции провели интерактивное занятие по безопасности дорожного движения с использованием VR-тренажера «Мир безопасных дорог». Проект разработали Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области совместно с «Лабораторией дорожной культуры Урбантех», мероприятие организовано ГК «Урбантех» при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области и Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья.

«Профилактика детского дорожного-транспортного травматизма — это одно из приоритетных направлений работы в Подмосковье. Детям важно не просто формально рассказать правила, а увлечь и показать, как это работает на практике», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

VR-тренажер позволил провести «обучение через действие» и перенести школьников в возрасте от 12 до 14 лет в реалистичную городскую среду, где они смогли самостоятельно принимать решения и сразу видеть последствия своих действий. Участники прошли три типовых маршрута: от дома до школы, из школы в парк на прогулку с друзьями и обратно домой. Их сопровождал виртуальный помощник Семафор, который объяснял правила безопасного поведения, помогал справляться с заданиями и разбирал типичные ошибки.

В рамках урока ученики отработали безопасный переход проезжей части, использование самокатов, поведение в общественном транспорте и не только. Они также получили световозвращающие браслеты, тематические стикеры с Семафором и раскраски по изучению ПДД, которые каждый желающий может скачать на сайте.

Директор по стратегическим коммуникациям ГК «Урбантех» Константин Агуреев подчеркнул, что VR-тренажер решает задачу, с которой не справляются плакаты и лекции. По его словам, за счет геймификации ребенок проживает дорожную ситуацию как увлекательную игру. Его запустили в Московской области в мае 2026 года. Он также используется в пяти школах Подмосковья — к началу нового учебного года число образовательных учреждений планируется увеличить.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.