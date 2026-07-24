Кремль не оставил без внимания откровенно русофобские выпады нового украинского военачальника — официальный представитель президента Дмитрий Песков заявил, что Михаил Драпатый неминуемо ответит за свои слова, а его риторика окончательно хоронит надежды на мирные переговоры. Об этом сообщает РИА Новости.

В ответ на интервью главнокомандующего Вооруженными силами Украины, в котором тот позволил себе оскорбительные формулировки в адрес российского народа и жителей Донбасса, в Кремле дали жесткую оценку.

Песков подчеркнул, что Драпатый, независимо от его должности, понесет ответственность за подобные заявления — вопрос лишь в том, когда и в какой форме это произойдет. Представитель Кремля особо выделил эпизод, где главком ВСУ назвал жителей Донбасса «отрыжкой Советского Союза», назвав это выражение не просто неудачным, а показательным для понимания истинного лица киевского режима.

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