Вожатые из ЦФО собрались в подмосковном лагере МЧС для участия в проекте «Пульс»

В детском оздоровительном лагере «Орленок» МЧС России в Звенигороде стартовал окружной педагогический проект «Пульс», в котором принимают участие вожатые из шести регионов Центрального федерального округа, в том числе восемь — из Подмосковья. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«Это отличная среда для обмена лучшими педагогическими практиками и методиками. Уникальность проекта в том, что он проходит на базе лагеря МЧС, где ключевая тема — безопасность. Вожатые здесь не просто организуют досуг, а самостоятельно разрабатывают и внедряют профильные программы, формируя у детей культуру безопасного поведения», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Участниками проекта стали 40 представителей педагогического состава, которые работают на трех сменах продолжительностью по 14 дней. За это они получают зарплату в размере от 40 тыс. рублей за смену. Командир студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев подчеркнул, что окружной проект позволяет развивать педагогическое направление студенческих отрядов ЦФО. Его участники обмениваются опытом и вместе создают качественную, безопасную среду для детского отдыха, добавил он.

Проект интегрирован со спецификой МЧС, вожатые знакомят детей с девятью профессиями спасательного ведомства: спасатель, пожарный, кинолог, водолаз, сапер, врач, летчик, спецназ и горноспасатель. В ежедневную программу включены уроки выживания, пожарно-спасательный спорт, занятия по оказанию первой помощи и тактические игры. Участники проекта отмечают, что формат межрегионального обмена значительно обогащает их профессиональные навыки.

Напомним, что присоединиться к студенческим отрядам может каждый желающий. Заполнить анкету на вступление в отряд можно в группе студенческих отрядов Московской области во «ВКонтакте». Отметим, что мероприятие реализуют в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

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