Мещанский уют и цифровой стресс: названы 5 причин, почему россияне носят наличные

Наличные деньги продолжают шуршать в карманах россиян, несмотря на тотальное распространение безналичных платежей и платежных стикеров. Почти 40% жителей страны ежедневно носят с собой запас купюр. Кандидат экономических наук Максим Кривелевич в беседе с интернет-изданием «Ямал-Медиа» объяснил, что за этим стоит не только недоверие к технике, но и глубинные психологические установки, страх перед долгами и даже желание сохранить личные тайны от близких.

Цифры в портмоне

Согласно исследованию сервиса «Выберу.ру», постоянный запас наличных носят с собой 39% опрошенных. Чаще всего в кошельке лежит от 1 до 5 тысяч рублей. Сумму свыше 10 тысяч ежедневно возит с собой лишь каждый десятый. При этом более половины респондентов хранят в бумажном виде не более 5% ежемесячного дохода.

Причина первая: осязаемость трат

По словам экономиста Максима Кривелевича, главный козырь наличных — наглядность. Расставаться с пачкой купюр психологически тяжело, тогда как оплата пластиком проходит почти незаметно. Этот мотив контроля сохранится независимо от технологий.

Причина вторая: защита от долгов

Купюры не бывают кредитными, и потратить больше, чем есть в кошельке, невозможно. Как поясняет эксперт, наличные выступают физическим стоп-краном, который не дает залезть в долговую яму.

Причина третья: приватность

Из-за сложностей с оплатой в некоторых сервисах граждане предпочитают рассчитываться бумажками, чтобы не афишировать свои предпочтения. По мнению Кривелевича, это похоже на курортный роман — действие не запрещено, но демонстрировать его ни к чему.

Причина четвертая: тревога и сбои

Перебои с интернетом и банковскими приложениями показали уязвимость цифры. В такие моменты наличные становились единственным спасением. Экономист считает, что это разумная реакция на временные трудности, а не стойкое предубеждение.

Причина пятая: тайные траты

Даже после исчезновения угроз наличные останутся. Как иронично замечает Кривелевич, выписки по счетам не горят, поэтому мужчина не хочет, чтобы жена знала о стоимости вина, а женщина — чтобы муж видел реальные цифры на косметику.

Цифровой рубль: перспективы

Внедрение цифрового рубля с 1 сентября вряд ли изменит привычки. По оценке эксперта, новая форма валюты не предназначена для накопления — проценты на нее не начисляются. Для граждан она неинтересна как инструмент сбережения. А вот государству цифровой рубль позволит отслеживать бюджетные потоки до последней копейки, исключая злоупотребления. Но в личных кошельках, по убеждению Кривелевича, по-прежнему будут шуршать привычные бумажные рубли.