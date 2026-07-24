Инстасамка готовится подать в суд на скандального блогера Косенко

Конфликт между певицей Инстасамкой (настоящее имя — Дарья Еропкина) и блогером Сергеем Косенко перешел в новую стадию. На днях Косенко ответил на обвинения артистки, которая заявила, что он использует ее голос в коммерческих целях без разрешения. Блогер коротко парировал, что «голоса людей похожи», и призвал Инстасамку не раздувать скандал. Однако такой ответ не устроил певицу.

Инстасамка опубликовала видеообращение, в котором заявила о намерении подать на Косенко в суд, передает The Voice. По ее словам, она пыталась решить вопрос мирно — писала блогеру, просила остановиться, но он проигнорировал ее. Певица призналась, что была в шоке от его публичного ответа и больше не намерена терпеть.

«Серый, ты будешь белый! Я собираюсь подавать иск к Косенко за то, что он украл мой голос и использует в коммерческих целях», — сказала Дарья.

Стоит отметить, что Инстасамка уже имеет опыт судебных разбирательств. Ранее она отсудила ₽3 млн стилиста Николая Овечкина за мошенничество, а также выиграла ₽2 млн у звезды «Универа» Стаса Ярушина за нелегальный кавер ее хита «За деньги — да».

Ранее сообщалось, что певица Маргарита Суханкина выиграла суд у создателя «Миража» Андрея Литягина.