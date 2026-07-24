Скан и архив: что на самом деле делают со шпаргалками, изъятыми на ОГЭ и ЕГЭ

Девятиклассники Ямала сдают экзамены все лучше: доля четверок и пятерок на ОГЭ выросла, а число «двоек» заметно сократилось. Однако без курьезов не обошлось — у некоторых школьников изымали шпаргалки, причем записи находили даже на ногах. Первый заместитель директора департамента образования ЯНАО Сергей Бойченко в пресс-центре «Север-Пресса» рассказал, куда отправляются конфискованные листочки и почему рисковать ради шпоры не стоит. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

По данным департамента образования, качество знаний среди девятиклассников выросло почти на 2% по сравнению с прошлым годом. Как сообщил Сергей Бойченко, практически каждый второй выпускник сдал ОГЭ на «четыре» или «пять».

Средние баллы тоже внушают оптимизм: по русскому языку — 3,6, по математике — 3,8. Оба показателя, по словам чиновника, приближаются к твердой четверке. Количество неудовлетворительных результатов сократилось по обоим обязательным предметам.

Самыми популярными дисциплинами по выбору стали информатика, обществознание, география и физика. В ведомстве подчеркивают: школьников целенаправленно ориентируют на естественно-научное и математическое направления. По мнению Бойченко, без этих предметов невозможен технологический прорыв, и ребята осознанно выбирают сложные дисциплины, успешно сдавая их.

Со всеми экзаменами справились 98% участников. Около 150 человек (примерно 2%) не сдали ОГЭ с первой попытки. Им предстоит повторно пройти испытания осенью. По словам Бойченко, большинство девятиклассников относятся к экзаменам серьезно, но есть и те, кто проявил легкомыслие — им теперь придется отвечать на дополнительном этапе.

Не обошлось без нарушителей. У некоторых школьников на экзаменах изымали шпаргалки — записи находили на руках, ногах и других неожиданных местах. В одном случае листочки выпали из кармана уже после сдачи работы.

Как пояснил Бойченко, по каждому факту составляют протокол. Изъятые шпаргалки сначала сканируют, а затем подшивают к материалам в бумажном виде. Они хранятся и в цифровом, и в физическом формате как часть дела.

Чиновник предупредил: если школьника поймают со шпаргалкой на обязательном экзамене (русский язык или математика), результат аннулируют без права пересдачи в текущем году. В этом случае аттестат не выдают, и выпускнику грозит второй год обучения в школе.

По его словам, честная сдача экзамена сейчас становится трендом — самостоятельно выполненная работа ценится выше, чем рискованные попытки списать. Тем более что для тех, кто все же не получит аттестат, на Ямале запустят программу профобучения: до декабря они смогут освоить одну из 22 востребованных профессий в колледжах, а затем вернуться в школу.