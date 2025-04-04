Аскорбинка оказалась важным помощником при похудении

Диетолог НМИЦ эндокринологии Минздрава России Виктория Демидова рассказала KP.RU, что витамин С, а точнее его нехватка, может замедлять метоболизм.

Витамин С и аскорбиновая кислота могут помочь похудеть и защитить от болезней. Как пояснила Демидова, вещества помогают расщеплению жиров и участвуют в синтезе коллагена. Также вещество способно снизить стресс, что также полезно для сохранения красоты и молодости.

«При нехватке витамина замедляется метаболизм, растет риск ожирения, а также сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний», — подчеркивает Демидова.

Однако получать витамин С можно не только из готовых добавок, но и пищи. Специалист рекомендует обратить внимание на перец, киви, шиповник, цитрусовые, черную смородину и зелень. Можно замораживать продукты, но не стоит подвергать долгой варке, так как это убивает полезные свойства.

Врач также предостерегла от активного употребления готовых витаминов, чтобы не вызвать передозировку БАД. Суточная доза витамина С для взрослых составляет лишь 75–90 мг.

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