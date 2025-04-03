Диетолог Хохлова перечислила недорогие сорта рыб с высокой пользой для здоровья

Рыба является одним из тех продуктов, чья ценность для организма не зависит от стоимости или метода приготовления. Так, она насыщена веществами, оказывающими благоприятное воздействие на различные системы человеческого организма. Врач-диетолог Елена Хохлова назвала пять сортов рыбы, отличающихся доступной ценой и высокой пользой для здоровья. Об этом сообщает Life.ru.

По ее словам, скумбрия имеет крайне высокое содержание омега-3 жирных кислот, способствующих укреплению сердца и улучшению работы мозга, а также богата витаминами A, D и E, поддерживающими зрение, здоровье кожи и иммунитет. Сельдь содержит большое количество йода, сардины содержат немалый объем кальция, минтай представляет собой низкокалорийный продукт, богатый белком и витаминами группы B, а замыкает данный список мойва.

Медик подчеркнула, что указанные виды рыбы обеспечивают отличное соотношение стоимости и пользы для здоровья.

Ранее технолог Румянцева назвала вареную рыбу самой полезной.