Асмолов уверен, что визит Шойгу в КНДР не отразится на отношениях двух стран

Как сообщает сайт aif.ru , несмотря на визит Сергея Шойгу в КНДР, не ожидается, что отношения между Россией и Южной Кореей существенно изменятся.

Об этом заявил Константин Асмолов, являясь ведущим научным сотрудником Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН. По его словам, обе страны сделали то, что считают недружественным по отношению к себе. Так, южнокорейский лидер недавно посетил украинское государство, даже высказался в его поддержку.

Еще один момент, который мог бы повлиять на присваивание подобного статуса, так это поставки вооружения на Украину. Однако Сеул до сих пор не делал объявления об этом, несмотря на многочисленные просьбы генсека НАТО и Зеленского.