Ассоциация советов многоквартирных домов Клина помогли Курским школьникам подготовиться к школе

Курским школьникам, проживающим в Клинском пункте временного размещения, помогают собраться к школе. На этот раз к сбору помощи присоединилась Ассоциация советов многоквартирных домов Клина. Старшие по домам, руководители клинских ТСЖ и ЖСК решили не оставаться в стороне от благого дела. Об этом заявили в пресс-службе администрации городского округа Клин.

«Как только узнали, что в Клин привезли ребят из Суджи и Курского приграничья, сразу кинули клич в наших домовых чатах и решили собирать помощь детям», — рассказала руководитель Ассоциации руководителей советов МКД Клина Ирина Невьянцева.

На собранные средства удалось закупить почти пятьдесят школьных рюкзаков самых разных размеров и расцветок, чтобы у ребят они были у всех разные. Также собрали школьно-письменные принадлежности, канцелярку, спортивную форму, рубашки, белье, носочки, предметы первой необходимости. Юные клинчане из команды «Волонтеров Подмосковья» и Клинского отделения МГЕР помогли с погрузкой и доставкой помощи адресатам.

Руководитель Клинского отделения МГЕР Анна Стребкова рассказала, что до 1 сентября вся необходимая помощь будет доставлена школьникам, чей новый учебный год стартует на земле Подмосковья, в Клину.