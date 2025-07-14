Ассоциация ветеранов СВО городского округа Щелково организовала отправку гуманитарной помощи в ЛНР

Ассоциация ветеранов, принимавших участие в специальной военной операции, в городском округе Щелково не прекращает оказывать всевозможную поддержку своим боевым товарищам, активно вовлекаясь в их жизнь и прикладывая усилия для помощи на передовой.

Недавно была успешно осуществлена и доставлена очередная партия гуманитарной помощи в Луганскую Народную Республику. Основными получателями этой поддержки стали военнослужащие 752-го и 59-го полков.

В состав гуманитарного груза вошли товары первой необходимости для солдат: продукты питания, средства для поддержания личной гигиены, одежда, лекарственные препараты, предметы, крайне полезные в полевых условиях, и специализированное техническое оборудование. Все это было собрано благодаря усилиям неравнодушных жителей, местных организаций и волонтерских групп под руководством Ассоциации ветеранов СВО.

Особую признательность организаторы выражают Борису Романовичу Дудику и Совету ветеранов г.о. Щелково, Щелковской общественной организации бывших несовершеннолетних узников фашизма и ее руководителю Алле Дубенко, Союзу десантников городского округа Клин, волонтерской организации «Бравес» под руководством Райса Бедретдинова, Комитету семей СВО в лице Анны Андреевой и активистам Молодой Гвардии г.о. Щелково. Их вклад стал существенной составляющей общего дела – поддержки наших защитников, находящихся на передовых рубежах.

«Каждый пакет, каждая коробка — это частичка души наших граждан. Бойцы чувствуют, что за ними стоит сильный и сплоченный тыл», — отметили в Ассоциации ветеранов СВО.

Подобные мероприятия не только обеспечивают военных всем необходимым, но и способствуют укреплению чувства единства и взаимопомощи в нашем округе. Активная работа в этом направлении продолжается.