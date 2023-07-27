Астраханца без одежды задержали на территории детсада
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Как сообщает RT, абсолютно голый мужчина находился на территории астраханского детского сада. Об этом также проинформировала пресс-служба прокуратуры региона.
Надзорное ведомство поделилось информацией о том, что мужчину задержали полицейские сотрудники. После правоохранители вывели нарушителя порядка с территории детского сада. На данный момент он дает свои показания.
В прокуратуре заявили о том, что сейчас организована проверка, в ходе которой будут выяснены причины и обстоятельства, при которых мужчина оказался голым на территории, принадлежащей детскому саду.
Также ранее сообщалось еще об одном похожем инциденте. Выяснилось, что заведующая детсадом получила штраф из-за побега воспитанника.