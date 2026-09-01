Астролог назвал пять знаков зодиака, которым богатство дается легче всего: проверьте, есть ли вы в списке

Астролог, нумеролог и таролог Борис Зак в беседе с « Абзацем » назвал знаки зодиака, которые имеют врожденную предрасположенность к высоким заработкам. По его словам, самыми богатыми чаще становятся Тельцы, Львы, Скорпионы, Стрельцы и Козероги.

Эксперт пояснил, что Тельцы изначально ориентированы на материальную сторону жизни. Львы и Стрельцы стремятся блистать и покупать дорогие вещи, что толкает их к большим доходам. Скорпионы умеют действовать в кризис и грамотно распоряжаться чужими деньгами. Козероги добиваются финансового успеха за счет упорства и успешной карьеры.

Остальные знаки, по мнению Зака, тоже могут достичь благополучия, используя свои сильные стороны. Овнам легко даются быстрые сделки, Близнецам и Весам — переговоры, Девам — аналитика. Водолеи преуспевают благодаря инновационному подходу, а Раки и Рыбы увеличивают достаток через помощь другим.

Астролог подчеркнул, что вероятность обогащения зависит не только от знака зодиака. При анализе финансового потенциала в первую очередь смотрят на второй и восьмой натальные дома — именно они отвечают за личные средства и умение обращаться с кредитами и чужим капиталом. Богатство в натальной карте — это не миллионы в обычном понимании, а высокий уровень достатка относительно своего окружения.