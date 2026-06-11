Атака БПЛА 11 июня: во время налета дронов радиостанция «Судного дня» передала новый загадочный шифр

УВБ-76 передала новое кодовое сообщение со словом «шарфотол», вызвав очередную волну обсуждений среди наблюдателей. Об этом сообщил телеграм-канал «УВБ-76 логи», который следит за активностью станции, передает Газета.ру.

В эфире прозвучала новая шифровка

11 июня радиостанция УВБ-76, которую многие знают как «Радиостанцию Судного дня», передала очередное кодированное сообщение. Согласно данным наблюдателей, в эфире прозвучал традиционный набор буквенно-цифровых обозначений, среди которых было зафиксировано слово «шарфотол».

Значение сообщения остается неизвестным

Как и в случае с большинством подобных передач, расшифровка содержания сообщения отсутствует. Назначение слова и всего переданного набора символов официально не раскрывается.

Из-за закрытого характера работы станции каждое подобное сообщение вызывает повышенный интерес среди исследователей и любителей радиосвязи.

Передача совпала с напряженной обстановкой

Новая активность УВБ-76 была зафиксирована на фоне сообщений о масштабных атаках беспилотников по российским регионам. По данным Минобороны России, за последние сутки силы ПВО уничтожили сотни воздушных целей, включая беспилотники, ракеты и другие средства поражения.

Станция продолжает привлекать внимание

УВБ-76 остается одной из самых загадочных радиостанций в мире. На протяжении многих лет ее передачи становятся поводом для многочисленных обсуждений и предположений.

Некоторые зарубежные эксперты ранее обращали внимание на то, что активность станции нередко совпадает с периодами международной напряженности, однако официального подтверждения связи между этими событиями нет.