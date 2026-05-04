Атака БПЛА на Москву, Татарстан, Оренбург, Челябинск 4 мая: что известно

Ночь и утро понедельника в России выдались неспокойными. В Москве беспилотник атаковал здание на Мосфильмовской улице, а в Татарстане и Челябинской области был введен режим беспилотной опасности, что привело к массовым задержкам авиарейсов.

Инцидент на Мосфильмовской: данные мэрии

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил попадание беспилотного летательного аппарата в здание в районе Мосфильмовской улицы ранним утром 4 мая.

Жертвы и пострадавшие: По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

Работа служб: На месте происшествия работают экстренные службы и спасатели. Информация о степени повреждения здания уточняется. Накануне Минобороны РФ отчиталось об уничтожении 33 дронов над семью регионами страны.

Татарстан: десятичасовые режимы опасности

В Республике Татарстан уведомление от МЧС о введении режима беспилотной опасности пришло жителям в 00:20. Это уже далеко не первый случай за последние дни: режим вводился 2 мая и сохранялся на протяжении 10 часов. Несмотря на тревогу, аэропорты Казани и Нижнекамска на данный момент функционируют в штатном режиме, ограничений на вылет и посадку не вводилось.

Авиаколлапс в Челябинске

В Челябинской области режим беспилотной опасности был объявлен в 8:00, что моментально отразилось на расписании аэропорта.