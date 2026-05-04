Атака БПЛА на Москву, Татарстан, Оренбург, Челябинск 4 мая: что известно
Ночь и утро понедельника в России выдались неспокойными. В Москве беспилотник атаковал здание на Мосфильмовской улице, а в Татарстане и Челябинской области был введен режим беспилотной опасности, что привело к массовым задержкам авиарейсов.
Инцидент на Мосфильмовской: данные мэрии
Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил попадание беспилотного летательного аппарата в здание в районе Мосфильмовской улицы ранним утром 4 мая.
- Жертвы и пострадавшие: По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.
- Работа служб: На месте происшествия работают экстренные службы и спасатели. Информация о степени повреждения здания уточняется. Накануне Минобороны РФ отчиталось об уничтожении 33 дронов над семью регионами страны.
Татарстан: десятичасовые режимы опасности
В Республике Татарстан уведомление от МЧС о введении режима беспилотной опасности пришло жителям в 00:20. Это уже далеко не первый случай за последние дни: режим вводился 2 мая и сохранялся на протяжении 10 часов. Несмотря на тревогу, аэропорты Казани и Нижнекамска на данный момент функционируют в штатном режиме, ограничений на вылет и посадку не вводилось.
Авиаколлапс в Челябинске
В Челябинской области режим беспилотной опасности был объявлен в 8:00, что моментально отразилось на расписании аэропорта.
- Задержки рейсов: Задержано как минимум восемь рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи.
- Масштаб изменений: Некоторые самолеты прибывают с опозданием от часа до полутора, а рейс «Победы» из Санкт-Петербурга ожидается с задержкой более чем на 6 часов.
- Причины: Росавиация вводила временные ограничения на использование воздушного пространства в утренние часы. На задержки в северном направлении также повлиял эффект закрытия аэропорта Пулково в минувшее воскресенье.