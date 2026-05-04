Сбер прогнозирует курс доллара до 90 рублей к концу 2026 года

Согласно заявлению финансового директора Сбера Тараса Скворцова, во второй половине 2026 года российская валюта продолжит демонстрировать тенденцию к ослаблению. Банк ожидает, что рыночные факторы будут постепенно подталкивать курс доллара вверх, пишет ТАСС .

Прогноз по кварталам

Наиболее заметное изменение стоимости валюты эксперты Сбера ожидают ближе к зиме. В четвертом квартале 2026 года средний курс доллара, по их оценкам, закрепится в диапазоне 80–90 рублей. Это связывают с общими экономическими тенденциями и текущим состоянием торгового баланса.

Мнение Центробанка о долларе по 50

Параллельно с этим советник председателя ЦБ РФ Кирилл Тремасов прокомментировал вероятность радикального укрепления рубля. По его словам, курс 50 рублей за доллар на данный момент выглядит фантастическим сценарием. Это может произойти только в случае глобального экономического сбоя в США, если американская инфляция выйдет из-под контроля ФРС на фоне идеальной ценовой стабильности внутри России.