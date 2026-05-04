Православный календарь на май 2026 для верующих: определены дни Вознесения, Троицы и дни поминовения

Предстоящее 1 июля обновление программы «Семейная ипотека» обещает стать главным триггером для рынка жилья. Эксперты прогнозируют не только ужесточение условий и переход к адресной поддержке, но и долгожданное расширение лимитов, которое может спасти спрос в мегаполисах, сообщает ТАСС .

Дифференцированные ставки: поддержка станет точечной

Вице-президент корпорации «Девелопмент-Юг» Светлана Воеводина в интервью ТАСС отметила, что ключевым изменением с июля 2026 года может стать внедрение дифференцированной процентной ставки.

Суть изменений: Условия кредитования будут напрямую зависеть от количества детей в семье.

Цель: Более точное распределение государственной помощи и сегментация спроса. Такой подход сделает господдержку менее массовой, но более эффективной для многодетных семей, что неизбежно изменит структуру продаж у застройщиков.

Рост лимитов до 9 миллионов: шанс для крупных городов

Одним из самых ожидаемых позитивных изменений является возможное увеличение лимита кредитования с 6 млн до 9 млн рублей. По мнению эксперта, это решение критически важно для покупателей в крупных городах, где стоимость квадратного метра давно сделала прежние лимиты неактуальными. Увеличение суммы кредита позволит семьям выбирать более качественное и просторное жилье, что поддержит сегменты «комфорт» и «бизнес».

Текущая ситуация: рынок в режиме ожидания

Прогнозы аналитиков подтверждаются статистикой начала 2026 года. Рынок уже демонстрирует охлаждение:

Спад в регионах: В Краснодарском крае продажи в марте упали почти на 30% по сравнению с февралем (943 квартиры против 1343).

Ипотечный портфель: В Южном и Северо-Кавказском округах количество выданных льготных кредитов в феврале сократилось на 41% относительно января.

Эксперты подчеркивают, что текущее снижение — это не кризис, а период адаптации. Покупатели и застройщики замерли в ожидании финальных параметров программы, которые определят правила игры на рынке недвижимости до конца десятилетия.