Нож, кровь и стирка одежды: россиянин пытался замести следы после нападения с ножом на сына-подростка

В Сургутском районе пьяный отец ударил сына-подростка ножом в живот и плечо

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова]

В Сургутском районе произошло ЧП: нетрезвый мужчина напал на собственного сына с кухонным ножом. В результате подросток получил ранения в живот и плечо. Спасти его удалось лишь благодаря собственной решимости и оперативной работе медиков. Информацию об этом распространила прокуратура Югры, сообщил muksun.fm.

По информации ведомства, конфликт вспыхнул на пустом месте, однако 56-летний глава семейства, будучи сильно пьяным, быстро потерял контроль над собой. Он не стал слушать крики жены и бросился на несовершеннолетнего с оружием. Первый удар пришелся в живот, второй — в плечо.

По данным ведомства, юноша не запаниковал. Он дал отпор агрессору, оттолкнул его и успел выбежать из квартиры. Благодаря этому и своевременному вызову скорой помощи трагедии удалось избежать.

«По версии следствия, в августе 2026 года в поселке Солнечный семейный конфликт едва не закончился трагедией», — говорится сообщении ведомства.

В прокуратуре проинформировали, что когда приехали врачи, нападавший попытался выкрутиться, заявив, что сын сам нанес себе травмы. А после того как подростка госпитализировали, мужчина начал заметать следы: избавился от ножа и пустых бутылок, а также постирал одежду, чтобы уничтожить следы крови. Однако следователи смогли восстановить полную картину случившегося. Теперь мужчине грозит серьезный срок в колонии.

Ранее сообщалось, что лужа крови на потолке позволила россиянке установить смерть соседа с верхнего этажа.

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