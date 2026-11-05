Цены не упадут, а спрос рухнет: что говорят эксперты о будущем льготной ипотеки

Льготные ипотечные программы в России могут ждать серьезные перемены. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в недавнем заявлении дала понять, что дальнейший рост объемов такой ипотеки недопустим, а саму систему пора пересматривать. В девелоперской среде это заявление восприняли настороженно. Аналитики же предупреждают: если массовую поддержку свернуть до того, как инфляция опустится до низких значений, рынок столкнется с резким падением спроса, сообщил inkazan.ru.

Эксперт по недвижимости и инвестор София Любимова не поддерживает полную отмену льгот в текущих условиях. По ее мнению, госпрограммы действительно дорого обходятся бюджету, однако без них рыночная ставка делает ежемесячный платеж по кредиту слишком тяжелым для многих семей даже с высоким доходом. Если льготные механизмы убрать, спрос на новостройки упадет, темпы строительства замедлятся, а доступность жилья снизится. При этом, как отмечает Любимова, ждать автоматического снижения цен на квартиры вслед за падением спроса не стоит.

«Застройщики могут сокращать объемы новых проектов, а не продавать недвижимость себе в убыток», — говорит София Любимова.

Директора по аналитике российского банка Василий Кутьин считает сокращение льготной ипотеки логичным шагом к более сбалансированной модели. Вместе с тем он предупреждает: резкое урезание программ больно ударит по ипотечному спросу, особенно на первичном рынке, где доля сделок с господдержкой традиционно высока. Застройщики в таком случае рискуют столкнуться с замедлением продаж и увеличением сроков окупаемости проектов.

«В долгосрочной перспективе более адресная система может способствовать выравниванию спроса и предложения, но доступность рыночной ипотеки будет определяться прежде всего динамикой инфляции и доходов населения», — отмечает эксперт Кутьин.

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