Панарин помог «Лос-Анджелесу» разгромить «Сан-Хосе»: четыре ассиста и вторая звезда матча

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» разгромили «Сан-Хосе Шаркс» со счетом 7:2. Одним из героев матча стал форвард «Королей» Артемий Панарин.

Российский нападающий четыре раза ассистировал своим партнерам и был признан второй звездой матча. Первой звездой был назван швед Адриан Кемпе, оформивший хет-трик, две шайбы он забросил после передач как раз Панарина.

В 14 матчах сезона Панарин набрал 17 (8+9) очков. В «Лос-Анджелесе» он уверенно возглавляет список лучших бомбардиров, у ближайшего к нему Кемпе — 12 баллов.

Ранее нападающий «Чикаго Блэкхокс» Роман Канцеров забросил седьмую шайбу в сезоне и возглавил снайперскую гонку среди новичков НХЛ.