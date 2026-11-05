Скандал в Турции: фальшивые метки на Ликийской тропе уводят людей к лавкам

Знаменитый пешеходный маршрут «Ликийская тропа» в Турции оказался в центре громкого скандала. Владельцы местных кемпингов, торговых лавок и таверен намеренно наносят на скалы фальшивые красно-белые метки, сбивая путешественников с официального пути. Главная цель предпринимателей — направить потоки туристов к своим коммерческим точкам. В результате люди теряют ориентиры в каньонах, получают травмы и рискуют жизнью на немаркированных опасных участках. Об этом сообщает портал Turizm Gazetesi.