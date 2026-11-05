Скандал в Турции: фальшивые метки на Ликийской тропе уводят людей к лавкам

Бизнесмены в Турции сбивают туристов на Ликийской тропе и уводят к лавкам

Общество

Знаменитый пешеходный маршрут «Ликийская тропа» в Турции оказался в центре громкого скандала. Владельцы местных кемпингов, торговых лавок и таверен намеренно наносят на скалы фальшивые красно-белые метки, сбивая путешественников с официального пути. Главная цель предпринимателей — направить потоки туристов к своим коммерческим точкам. В результате люди теряют ориентиры в каньонах, получают травмы и рискуют жизнью на немаркированных опасных участках. Об этом сообщает портал Turizm Gazetesi.

В связи с участившимися инцидентами эксперты туристической отрасли настаивают на срочном введении жесткого государственного контроля над всей трассой. В качестве ключевых мер предлагается внедрить обязательную регистрацию туристов в специальном мобильном приложении с поддержкой ИИ-трекинга для отслеживания геопозиции. Кроме того, рассматривается инициатива ежегодного закрытия «Ликийской тропы» на 1 месяц для проведения аудита и технического обслуживания инфраструктуры.

Протяженность маршрута составляет 540 км. Для безопасности туристам советуют придерживаться проверенных отрезков:

  • Западный участок (от Фетхие до Долины Бабочек) — наиболее комфортный, с развитой логистикой.
  • Центральный участок (от Каша до Демре) — подходит для осмотра скальных гробниц Миры и античных руин.
  • Восточный участок (от каньона Гейнюк до Кемера) — отличается высокой сложностью и дикой природой, где критически важно использовать проверенные офлайн-карты.

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