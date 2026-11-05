Селекция в аквакультуре: в РФ создают сома для прудов без затрат на обогрев
Ученые России вывели холодоустойчивый гибрид африканского сома
Ученые из МГУТУ им. К. Г. Разумовского (Первого казачьего университета) ведут селекционную работу по выведению нового холодоустойчивого гибрида африканского клариевого сома. Для этого специалисты скрестили представителей двух отечественных пород — михайловской и таманской — и уже успешно получили потомство первого и второго поколений. Вдобавок селекционерам удалось расшифровать геном российского сома, что позволит проводить дальнейший отбор на основе точных генетических данных, а не только по внешним признакам. Об этом сообщает газета «Известия».
Главной целью проекта является акклиматизация рыбы к прохладным водным ресурсам. Обычный африканский сом требует высокой температуры воды, из-за чего его разведение ограничено южными регионами или удорожается за счет затрат на подогрев закрытых бассейнов. Выведение устойчивого к холоду гибрида даст возможность выращивать рыбу в стандартных открытых прудах без дополнительных расходов на электроэнергию.
Помимо температурной стойкости, новый гибрид нацелен на закрепление быстрой скорости роста, высокой усвояемости корма, наращивания мышечной массы и иммунитета к инфекциям. Клариевый сом не имеет чешуи, мелких костей и резкого рыбного запаха, что делает его перспективной заменой дорогим лососевым породам и импортным аналогам в ресторанно-промысловом секторе. Опытно-селекционные работы планируют проводить параллельно с промышленным разведением.