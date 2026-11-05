Губернатор Московской области поздравил жителей с Днем работника суда

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей с Днем работника суда. Он напомнил, что инициативу об учреждении праздника в прошлом году поддержал президент РФ Владимир Путин.

«Это профессиональный праздник всех, кто обеспечивает работу судебной системы и каждый день отвечает за то, чтобы правосудие оставалось доступным, объективным и справедливым», — отметил губернатор.

Он выразил благодарность судьям и сотрудникам аппаратов судов, а также напомнил, что в Подмосковье в этой сфере трудятся почти 5 тыс. специалистов — судей и сотрудников аппарата. По итогам 2025 года они рассмотрели порядка 2,7 млн дел и материалов.

«За каждой такой цифрой — конкретные жизненные ситуации, судьбы людей, интересы бизнеса и государства. Поэтому особенно важны профессионализм, беспристрастность и ответственность тех, кто принимает решения», — подчеркнул Воробьев.

Глава региона отдельно отметил важность цифровизации сферы и использование искусственного интеллекта, что позволяет сокращать рутинную работу и ускорять процессы.

«Спасибо всем работникам судебной системы за профессионализм, выдержку и служение закону. Желаю здоровья, благополучия и успехов в работе. Пусть доверие людей всегда остается самой важной наградой за ваш труд!» — заключил губернатор.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл Форум волонтеров Подмосковья и вручил отличившимся добровольцам награды.