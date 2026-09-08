Атака БПЛА на регионы РФ 8 августа 2026-го: последние новости, сколько беспилотников сбили

В течение ночи с 7 на 8 сентября 2026 года дежурными силами противовоздушной обороны РФ была отражена массированная атака беспилотников. Всего над территориями 14 российских регионов, Московским облачным узлом и акваторией Черного моря было перехвачено и уничтожено 384 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом со ссылкой на официальное заявление Министерства обороны России сообщает информационное агентство ТАСС.