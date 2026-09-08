Атака БПЛА на регионы РФ 8 августа 2026-го: последние новости, сколько беспилотников сбили
В течение ночи с 7 на 8 сентября 2026 года дежурными силами противовоздушной обороны РФ была отражена массированная атака беспилотников. Всего над территориями 14 российских регионов, Московским облачным узлом и акваторией Черного моря было перехвачено и уничтожено 384 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом со ссылкой на официальное заявление Министерства обороны России сообщает информационное агентство ТАСС.
География и детали отражения ночной атаки БПЛА
Ключевые данные из сводки Министерства обороны Российской Федерации:
- Временной интервал: Воздушная атака отражалась дежурными средствами ПВО в период с 20:00 мск 7 сентября до 08:00 мск 8 сентября 2026 года.
- Масштаб перехвата: Уничтожено 384 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
- География поражения целей: Перехваты зафиксированы над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Тамбовской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Смоленской областями, а также в Московском регионе, Краснодарском крае, Республике Крым и над акваторией Черного моря.