Клубы КХЛ затеяли трехсторонний обмен

В результате его «Ак Барс» получит у «Торпедо» нападающего Егора Соколова, форвард казанцев Владимир Алистров перейдет в «Динамо», а нижегородцы получат права на защитника Владислава Колячонка, принадлежавшие «Динамо».

В минувшем сезоне Соколов набрал 40 (15+25) очков в 65 матчах регулярного чемпионата, Алистров записал на свой счет 19 (8+11) баллов в 43 играх. Колячонок в минувшем сезоне сыграл 13 матчей в НХЛ за «Даллас» и «Бостон», набрав 3 (1+2) очка. В нынешнем сезоне 25-летний защитник перебрался в систему «Нью-Джерси».

Ранее в КХЛ «Спартак» обыграл ЦСКА в столичном дерби — 3:2. Победную шайбу забросил новичок красно-белых канадец Максим Комтуа.