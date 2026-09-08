В честь матери и бабушек: в Сети обсуждают тройное имя шестого ребенка модели Водяновой

В субботу, 5 сентября, стало известно о пополнении в семье нижегородской супермодели Натальи Водяновой и французского миллиардера Антуана Арно. У пары родилась дочь. Необычное тройное имя вызвало бурную реакцию в социальных сетях, сообщил newsnn.ru.

По информации издания, выбор тройного имени оказался глубоко символичным. Каждое из трех имен имеет свое значение и историю. Имена новорожденная девочка получила в честь родных Натальи и Антуана. Пользователи активно обсуждают выбор звездных родителей в комментариях к публикации издания Woman.ru. Мнения разделились: одни поддерживают символичное решение.

«Какая же она молодец! И детки прекрасные и видно по глазам, что очень добрая и счастливая! Даст Бог здоровья и благополучия этой семье! И большая молодец, что не забывает наши русские корни», — по информации newsnn.ru, таким мнением поделились комментаторы.

По данным издания, некоторые пользователи иронично отреагировали на выбор тройного имени для девочки. Одна из версий решения родителей — им могли понравиться сразу три имени, а выбрать одно так и не получилось. Один из комментаторов предложил современным родителям называть своих дочерей в честь трех планет — Альфа, Бетта и Центавра.

«Надо было назвать Фекла-Авдотья-Марфа», — по данным newsnn.ru, написали читатели.

По данным издания, новорожденная девочка стала третьим совместным ребенком Водяновой и Арно. Всего же у модели теперь шестеро детей: первых троих она родила от британского аристократа.

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