Рейтинг «ТОП-100 богатых людей Приморского края» возглавил бизнесмен из сферы ритейла электроники и логистики

Приморский край окончательно закрепил за собой статус ключевых экономических ворот страны, сообщил vostokmedia.com. Разворот внешнеторговых потоков на Восток, перестройка логистических цепочек и взрывной рост товарооборота со странами Азиатско-Тихоокеанского региона определили финансовый ландшафт региона. Новый рейтинг издания «ТОП-100 самых богатых людей Приморья» наглядно показывает, кто сумел превратить геоэкономическое положение края в рекордные активы, выручку и прибыль.

По данным издания, Дмитрий Алексеев, основатель и совладелец холдинга «ДНС Групп», вошел в число лидеров рейтинга ТОП-100 самых богатых людей Приморского края. Его бизнес-империя охватывает ритейл электроники, девелопмент, урбанистику и логистику.

По информации издания, история успеха Алексеева начиналась с малого: вместе с партнерами он открыл небольшой компьютерный магазин во Владивостоке, который со временем вырос в крупнейшую федеральную сеть по продаже бытовой техники и электроники. Сегодня структура активов бизнесмена включает пакет акций DNS Group, компанию «ДНС Девелопмент» и индустриально-логистический парк «Янковский».

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Татьяна Замятина ]

По данным издания, вторую строчку рейтинга ТОП-100 самых богатых людей Приморья занял Юрий Карпцов — один из основателей холдинга «ДНС Групп». Вместе с партнерами он стоял у истоков создания федеральной розничной сети и запуска оптовых поставок, что в итоге превратило владивостокский проект в крупнейшего игрока на рынке электроники. Сегодня сфера интересов Карпцова охватывает ритейл, инвестиции и коммерческую недвижимость. Основной капитал бизнесмена сосредоточен в крупных долях в ООО «ДНС Групп» и связанных с ним управляющих компаниях.

По данным издания, третью позицию в рейтинге занял Павел Чуркин — основатель и владелец транспортной группы «Транзит». Его бизнес сфокусирован на морской логистике, контейнерных перевозках и терминальном обслуживании.

По информации издания, карьерный путь Чуркина начинался с морской службы: он был офицером, после чего основал логистическую компанию, которая со временем выросла в крупного международного линейного контейнерного перевозчика. Сегодня основной капитал бизнесмена сосредоточен в ООО «Транзит». Предприниматель активно наращивает собственный контейнерный флот и развивает регулярные морские линии, связывающие порты Китая, стран Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока.

Ранее сообщалось, что минимальная продуктовая корзина составляет ₽2 тыс. в неделю.