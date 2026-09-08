Средний чек не изменился: как омичи умудряются покупать на 13% больше медикаментов

Омская область второй месяц подряд занимает первое место среди регионов России по темпам роста аптечных продаж, увеличив показатели за август 2026 года почти на 13%. Согласно данным аналитического сервиса «Индекс Ютеки», в регионе наблюдается ажиотажный спрос на лекарства от простуды и гриппа (+58,3%), иммуномодуляторы (+39%) и антибиотики (+32,7%). При этом Омская область стала лидером в РФ по доле продаж противодиабетических средств. Об этом информирует портал Новый Омск.