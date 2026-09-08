Средний чек не изменился: как омичи умудряются покупать на 13% больше медикаментов
«Индекс Ютеки»: омичи умудряются покупать на 13% больше медикаментов
Омская область второй месяц подряд занимает первое место среди регионов России по темпам роста аптечных продаж, увеличив показатели за август 2026 года почти на 13%. Согласно данным аналитического сервиса «Индекс Ютеки», в регионе наблюдается ажиотажный спрос на лекарства от простуды и гриппа (+58,3%), иммуномодуляторы (+39%) и антибиотики (+32,7%). При этом Омская область стала лидером в РФ по доле продаж противодиабетических средств. Об этом информирует портал Новый Омск.
Динамика структуры аптечных продаж в Омской области
Ключевые показатели медикаментозного спроса за август:
- Лидерство по росту: Общий аптечный рынок Омской области вырос за месяц на 13%, удерживая наибольший прирост в РФ второй месяц подряд. Средний чек при этом остался на стабильном уровне.
- Сезонный всплеск и простуды: Продажи противопростудных и противогриппозных средств подскочили на 58,3%, препаратов для укрепления иммунитета — на 39%, антибиотиков — на 32,7%.
- Категориальный спрос: Продажи БАДов для похудения и пищеварения выросли на 18%, а желудочно-кишечных препаратов — на 17,8%.
- Рекорд по диабетическим препаратам: Доля противодиабетических средств в общих аптечных продажах региона достигла максимального в России показателя — 20,7% (прирост за август составил +27%).
- Снижение спроса: Зафиксировано падение продаж противоаллергических препаратов (-19,11%) и онкологических лекарственных средств (-11,51%).