Миллионеры бегут из Эмиратов: как удары по Заливу разрушили премиальный туризм Дубая
Турпром: люкс-резорты Дубая опустели из-за война на Ближнем Востоке
Некогда главный символ премиального отдыха и «безопасная гавань» для мирового капитала, Дубай сталкивается с беспрецедентным оттоком туристов и инвесторов из-за прямых военных действий на Ближнем Востоке. Атака беспилотников на топливный склад возле Международного аэропорта Дубая (DXB) привела к параличу воздушного сообщения, массовой эвакуации отдыхающих и закрытию неба над Заливом. Как сообщает портал «Турпром», ежедневные убытки туристического сектора, обеспечивающего 12% ВВП страны, оцениваются в сотни миллионов долларов. Об этом информирует портал Турпром.
Операционный кризис и экономические последствия для ОАЭ
Ключевые факты о ситуации в эмирате и транспортном коллапсе:
- Инцидент в аэропорту DXB: 7 сентября 2026 года в непосредственной близости от аэропорта Дубая в результате атаки ДПЛА произошел пожар на топливном складе, что привело к фактической остановке работы крупнейшего транзитного хаба.
- Блокировка авиасообщения: Вылеты принудительно заблокированы, а соседние воздушные гавани Бахрейна и стран Залива работают в ограниченном режиме из-за рисков перехвата ракет над Ормузским проливом.
- Опустевшие курорты: Пляжные комплексы Jumeirah Beach Residence, отель Jumeirah Marsa Al Arab и исторический променад Аль-Сееф фактически лишились отдыхающих.
- Удар по модели безопасности: По словам главного редактора «Турпрома» Александра Гордица, разрушение имиджа абсолютно безопасного мегаполиса подрывает экономику, привлекавшую до 9 800 миллионеров ежегодно. Убытки сектора достигают $600 млн в день.