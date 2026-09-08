Миллионеры бегут из Эмиратов: как удары по Заливу разрушили премиальный туризм Дубая

Некогда главный символ премиального отдыха и «безопасная гавань» для мирового капитала, Дубай сталкивается с беспрецедентным оттоком туристов и инвесторов из-за прямых военных действий на Ближнем Востоке. Атака беспилотников на топливный склад возле Международного аэропорта Дубая (DXB) привела к параличу воздушного сообщения, массовой эвакуации отдыхающих и закрытию неба над Заливом. Как сообщает портал «Турпром», ежедневные убытки туристического сектора, обеспечивающего 12% ВВП страны, оцениваются в сотни миллионов долларов. Об этом информирует портал Турпром.