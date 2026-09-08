Спад к выходным: эксперты Сбера объяснили, почему мошенники чаще звонят в будни
РИА Новости: в Сбербанке назвали вторник пиковым днем атак мошенников
Наиболее высокая активность телефонных мошенников фиксируется во вторник — на этот день приходится более 20% от общего числа злоумышленных атак за неделю. Об этом в интервью РИА Новости сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. По его словам, пик звонков приходится на середину рабочей недели, тогда как к выходным интенсивность атак снижается. Однако при целевых высокобюджетных атаках и психологической обработке злоумышленники работают без выходных.
Статистика атак и особенности работы телефонных мошенников
Ключевые факты о недельной активности и методах злоумышленников:
- Пиковый день: Вторник является абсолютным лидером по количеству атак — на него приходится каждый пятый звонок (более 20%).
- Динамика недели: Высокая активность сохраняется в среду и четверг, после чего к субботе и воскресенью наблюдается спад.
- Исключения из правил: При подготовке крупномасштабных «целевых» атак с возможностью похитить крупную сумму или при склонении жертв к диверсиям мошенники ведут человека непрерывно, включая выходные дни.
- Рекомендации по безопасности: Гражданам следует проявлять повышенную бдительность при звонках с незнакомых номеров, особенно в рабочие дни недели.