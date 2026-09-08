Спад к выходным: эксперты Сбера объяснили, почему мошенники чаще звонят в будни

Наиболее высокая активность телефонных мошенников фиксируется во вторник — на этот день приходится более 20% от общего числа злоумышленных атак за неделю. Об этом в интервью РИА Новости сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. По его словам, пик звонков приходится на середину рабочей недели, тогда как к выходным интенсивность атак снижается. Однако при целевых высокобюджетных атаках и психологической обработке злоумышленники работают без выходных.