Спад к выходным: эксперты Сбера объяснили, почему мошенники чаще звонят в будни

РИА Новости: в Сбербанке назвали вторник пиковым днем атак мошенников

Общество

Наиболее высокая активность телефонных мошенников фиксируется во вторник — на этот день приходится более 20% от общего числа злоумышленных атак за неделю. Об этом в интервью РИА Новости сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. По его словам, пик звонков приходится на середину рабочей недели, тогда как к выходным интенсивность атак снижается. Однако при целевых высокобюджетных атаках и психологической обработке злоумышленники работают без выходных.

Статистика атак и особенности работы телефонных мошенников

Ключевые факты о недельной активности и методах злоумышленников:

  • Пиковый день: Вторник является абсолютным лидером по количеству атак — на него приходится каждый пятый звонок (более 20%).
  • Динамика недели: Высокая активность сохраняется в среду и четверг, после чего к субботе и воскресенью наблюдается спад.
  • Исключения из правил: При подготовке крупномасштабных «целевых» атак с возможностью похитить крупную сумму или при склонении жертв к диверсиям мошенники ведут человека непрерывно, включая выходные дни.
  • Рекомендации по безопасности: Гражданам следует проявлять повышенную бдительность при звонках с незнакомых номеров, особенно в рабочие дни недели.

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