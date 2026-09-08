Чистополь, Елабуга и Камское Устье: названы самые популярные водные направления в Татарстане

Скоростной водный маршрут Казань — Набережные Челны, обслуживаемый судами на подводных крыльях «Метеор», показал рекордную популярность и стал абсолютным лидером речной навигации. Средняя загрузка рейсов АО «Флот РТ» достигла 89%, а общий пассажиропоток за сезон превысил 9 тысяч человек. В связи с высоким спросом оператор планирует расширить географию перевозок, продлив линию до Менделеевска, а также пополнить пассажирский флот новыми судами на воздушной подушке и восстановленными теплоходами. Об этом информирует chelny-biz.ru.