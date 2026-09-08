Чистополь, Елабуга и Камское Устье: названы самые популярные водные направления в Татарстане
Маршрут «Метеора» Казань — Челны показал 89% загрузки и стал речным лидером
Скоростной водный маршрут Казань — Набережные Челны, обслуживаемый судами на подводных крыльях «Метеор», показал рекордную популярность и стал абсолютным лидером речной навигации. Средняя загрузка рейсов АО «Флот РТ» достигла 89%, а общий пассажиропоток за сезон превысил 9 тысяч человек. В связи с высоким спросом оператор планирует расширить географию перевозок, продлив линию до Менделеевска, а также пополнить пассажирский флот новыми судами на воздушной подушке и восстановленными теплоходами. Об этом информирует chelny-biz.ru.
Статистика речных перевозок и планы развития флота
Ключевые результаты навигации и перспективы расширения маршрутной сети:
- Пассажиропоток и загрузка: Направление Казань — Набережные Челны — Казань перевезло 1 764 человека, а суммарный объем перевозок по обновленным скоростным линиям превысил 9 тыс. пассажиров при средней средней заполняемости судов в 89%.
- Популярные отрезки: В число самых востребованных вошли линии Казань — Чистополь, Казань — Камское Устье, а также межмуниципальный отрезок Набережные Челны — Елабуга.
- Продление линии: Ведутся переговоры о продлении основного скоростного маршрута до Менделеевска с увеличением количества промежуточных остановок.
- Обновление флота: К навигации 2027 года планируется ввод двух новых судов на воздушной подушке «Парма», а также завершение ремонта скоростного судна «Восход-74» и пассажирского теплохода «Московский-14».