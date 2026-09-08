Шесть выстрелов в упор: СК РФ расследует нападение на военнослужащего под Энгельсом
В Саратовской области гражданин Молдавии выстрелил в российского военного 6 раз
В Саратовской области задержан гражданин Республики Молдова, совершивший покушение на военнослужащего Вооруженных сил РФ. По данным Следственного комитета России, утром 3 сентября 2026 года в поселке Пробуждение Энгельсского района злоумышленник произвел не менее шести выстрелов из огнестрельного оружия в сторону военного. Потерпевший был оперативно доставлен в медицинское учреждение, где ему оказали экстренную помощь, благодаря чему он остался жив. Об этом сообщает агентство РИА Новости.
Детали происшествия и ход расследования СК РФ
Ключевые факты о вооруженном нападении в Энгельсском районе:
- Место и время: Преступление было совершено утром 3 сентября 2026 года в поселке Пробуждение Энгельсского района Саратовской области.
- Обстоятельства атаки: Задержанный иностранный гражданин произвел не менее 6 выстрелов из огнестрельного оружия непосредственно в российского военнослужащего.
- Состояние потерпевшего: Благодаря своевременной госпитализации и оперативным действиям врачей жизнь военнослужащего удалось спасти.
- Процессуальный статус: По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело, фигурант задержан, официальные комментарии предоставлены официальным представителем СК РФ Светланой Петренко.