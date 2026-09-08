Шесть выстрелов в упор: СК РФ расследует нападение на военнослужащего под Энгельсом

В Саратовской области задержан гражданин Республики Молдова, совершивший покушение на военнослужащего Вооруженных сил РФ. По данным Следственного комитета России, утром 3 сентября 2026 года в поселке Пробуждение Энгельсского района злоумышленник произвел не менее шести выстрелов из огнестрельного оружия в сторону военного. Потерпевший был оперативно доставлен в медицинское учреждение, где ему оказали экстренную помощь, благодаря чему он остался жив. Об этом сообщает агентство РИА Новости.