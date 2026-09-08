Защитник «Спартака» Ву обиделся на невызов в сборную Камеруна

Защитник «Спартака» Кристофер Ву не получил вызов на сбор национальной команды Камеруна, в ходе которого сборной предстоит сыграть отборочные матчи Кубка африканских наций с Коморами и Конго.

Решение главного тренера Давида Пагу обидело спартаковца, и он удалил все фотографии в форме национальной сборной из своих соцсетей, сообщают камерунские источники. Ву провел за сборную Камеруна 24 матча.

Кристофер Ву выступает за «Спартак» с сентября 2025 года. При Хуане Карлосе Карседо камерунец твердо стал основным центральным защитником красно-белых. В нынешнем сезоне Ву сыграл в 10 матчах «Спартака» и отметился забитым мячом.

Ранее тренер Леонид Слуцкий назвал главного виновного в пропущенных голах в составе «Спартака» в игре с «Динамо» (1:2). По мнению специалиста, грубые позиционные ошибки допускали центральные защитники Александер Джику и Кристофер Ву.