ЦСКА перехватил у «Рубина» полузащитника «Крыльев Советов» Олейникова

Полузащитник «Крыльев Советов» Иван Олейников перейдет не в «Рубин», с которым уже была достигнута договоренность о трансфере, а в ЦСКА, сообщил инсайдер Иван Карпов.

Казанский клуб уже выступил с официальным заявлением, в котором подтвердил, что сторона игрока повела себя некорректно и отказалась от сделки, несмотря на все договоренности.

По данным инсайдера, армейцы успели переубедить Олейникова перейти в их клуб. ЦСКА заплатит 100 млн руб. за трансфер, а еще 120 млн руб. составят подъемные игроку и агентские выплаты.

28-летний Олейников является воспитанником ЦСКА и хотел бы вернуться в родной клуб. Полузащитник на данный момент находится в отличной форме: в семи матчах РПЛ он забил три мяча и сделал два ассиста.

Ранее стало известно, что «Локомотив» до конца трансферного окна планирует расстаться с пятью футболистами.