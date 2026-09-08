Права застрявших: юрист Боголюбов рассказал, как выбить компенсацию и отель за задержку рейса

Сотни российских туристов, включая жителей Саранска, не могут вернуться домой из Вьетнама из-за массовых переносов и отмен авиарейсов. У некоторых пассажиров вылет, запланированный еще на 6 сентября, был отложен на неопределенный срок без разъяснений со стороны авиаперевозчиков. Застрявшие люди вынуждены ожидать разрешения ситуации в терминалах или оплачивать проживание самостоятельно. По словам юриста по туризму Артема Боголюбова, пострадавшие пассажиры имеют законное право на предоставление питания, отеля и финансовую компенсацию. Об этом информирует МК в Саранске.