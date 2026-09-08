Советская вывеска против комитета по охране наследия: в Ростове разгорается скандал вокруг букв на фасаде

В Ростове-на-Дону разгорается конфликт вокруг исторической вывески магазина «Диетические продукты» на Пушкинской, 107/72, сообщила rostovgazeta.ru. Учредитель торговой точки Валентина Манэсси рассказала, что получила от комитета по охране объектов культурного наследия (ОКН) Ростовской области предписание демонтировать буквы над входом до 7 октября. Причина — вывеска не зарегистрирована в установленном порядке.

«Мы их даже не ставили», — уточняет Валентина Манэсси.

Магазин существует десятилетиями. По словам руководства, здесь до сих пор представлено около 50% продукции без сахара и глютена, произведенной по советским ГОСТам. Изначально это был единственный специализированный магазин для людей с диабетом на всю область. Позже он стал городским, затем районным. А название «Диетические продукты» появилось на фасаде еще в 1970-х годах и с тех пор не менялось.

«Как поступать, мы не знаем. Мне кажется, это что-то личное», — комментирует хозяйка магазина.

Как рассказывает Манэсси, в 2015 году, когда здание еще не имело статуса памятника, она лично обращалась в архитектурные органы с вопросом о судьбе вывески. Тогда ей ответили: буквы стоят много лет и их можно не трогать. Однако недавнее уведомление комитета по охране ОКН поставило под сомнение прежнее разрешение.

Собеседница издания уточняет, что генеральный директор магазина также является председателем совета всего дома.

«Она припоминает, что ни одной организации, размещенной сейчас на первом этаже, не давала разрешения на вывеску. То есть ни одна вывеска здесь не прошла регистрацию», — констатирует Валентина Манэсси.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске в рамках программы China Friendly вывески и указатели продублируют на китайском язык осенью 2026 года.