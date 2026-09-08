Агроном раскрыл хитрость: обычная соль заменит промышленный осушитель — бюджетный способ спасти овощи до весны

В сентябре дачники начинают подготовку погребов к закладке урожая. Однако после летнего сезона внутри помещений нередко скапливается лишняя влага, из-за которой овощи быстрее портятся, а на стенах и полках может появиться плесень. Агроном Алексей Кузнецов поделился простым и бюджетным способом, как избавиться от сырости без дорогого осушительного оборудования, сообщил muksun.fm.

«Если погреб просто влажный, но вода туда не поступает, не обязательно сразу покупать осушитель. Можно поставить несколько широких емкостей с обычной крупной солью. Она постепенно забирает часть влаги из воздуха. Как только соль отсырела и начала слеживаться, ее нужно заменить», — рассказал агроном Алексей Кузнецов.

По мнению эксперта, главный помощник в этом деле — обычная поваренная соль. Ее не нужно покупать в специальных магазинах или заказывать, а эффект сравним с промышленными влагопоглотителями. Чтобы способ сработал максимально эффективно, погреб сначала хорошо проветривают: открывают люк и вентиляционные отверстия, чтобы выпустить влажный воздух. Емкости с солью расставляют по разным углам, и они работают как дополнительный осушитель.

Соль лучше насыпать не тонким слоем в одну маленькую чашку, а в несколько широких тазов или других открытых емкостей и поставить их в разных точках помещения, считает эксперт. Чем больше площадь соприкосновения соли с воздухом, тем активнее она поглощает влагу. Когда соль становится мокрой, ее заменяют свежей.

«Тут важно понимать разницу между влажным воздухом и настоящей проблемой с водой. Если стены мокнут после каждого дождя, на полу стоит вода или сырость возвращается через несколько дней, таз соли уже не спасет. Сначала нужно разобраться с вентиляцией, гидроизоляцией или источником воды», — объяснил специалист.

По данным эксперта, после просушки помещение обязательно осматривают: убирают остатки старых овощей, мусор и все, что могло начать гнить. Стеллажи и ящики перед возвращением урожая должны быть сухими и чистыми. Только тогда можно быть уверенным, что овощи сохранятся до весны без потерь.

Ранее сообщалось, что токсиколог предупредил дачников о смертельной ловушке в обычных погребах осенью.