Космос, Патрик, Нисо: российские родители удивляют выбором имен для новорожденных

Портал Реестра ЗАГС обновил статистику по именам, которые кузбасские родители выбирали для своих новорожденных в последнее время, сообщил VSE42.Ru .

По информации издания, свежие данные ЗАГСа были опубликованы 26 июля. Лидером среди женских имен в регионе по-прежнему остается София. В пятерку популярных также вошли Анна, Ева, Василиса и Варвара. У мальчиков чаще всего новорожденных нарекали Михаилом. В топ также попали Александр, Артем, Роман и Тимофей.

По данным издания, в категории редких имен у девочек оказались Нисо, Ойша, Арианна, Юстина и Тата. Среди мальчиков самыми необычными именами стали Роберт, Космос, Шахир, Батраз и Патрик.

Статистика показывает, что кузбасские родители продолжают удивлять выбором имен как для дочерей, так и для сыновей, сочетая традиционные и креативные варианты. Специалисты ЗАГС отметили, что интерес к нестандартным именам в регионе сохраняется на стабильном уровне.

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