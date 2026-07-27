Радулов удивился переходу нападающего Воробьева в «Краснодар»

Двукратный чемпион мира, трехкратный обладатель Кубка Гагарина Александр Радулов удивился отсутствию нападающего Дмитрия Воробьева в составе «Локомотива» в первом матче РПЛ.

Знаменитый хоккеист наносил символический удар по мячу перед началом матча «Локомотив» — «Ахмат» (1:1). Перед матчем Радулов дал короткое интервью пресс-службе РПЛ, в котором предсказал победу «Локо» со счетом 3:1 и предположил, что один из мячей забьет Воробьев.

«А, Воробьев не играет? А, он уже ушел, да, в «Краснодар»? Когда? Мы же вот ходили две недели назад на награждение, он был. Все, да уже? Ну тогда пусть Батраков два забьет…» — сказал форвард ярославского «Локомотива».

«Локомотив» открыл счет в матче с «Ахматом» — ошибкой защитников воспользовался Зелимхан Бакаев. В концовке матча железнодорожники не смогли удержать преимущество.

Дмитрий Воробьев перешел в «Краснодар», воспитанником которого он является, за €7,3 млн плюс бонусы.

Ранее портал «Подмосковье сегодня» подвел итоги первого тура РПЛ.