В ЖК «Новая Щербинка» Подольска откроют школу

В Подольске готовится к открытию школа в квартале «Новая Щербинка», рассчитанная на 500 мест, она войдет в состав учебного комплекса МОУ СОШ имени Д.И. Зернова и откроется 1 сентября 2026 года. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Проект реализует девелоперская компания «Квартал-инвестстрой», учреждение построено в рамках комплексного освоения территории. Его разместили на первой линии зеленого массива. Общая площадь трехэтажного здания превысила 12 тыс. кв. м, в нем разместили 20 учебных классов, лаборантские, библиотеку, обеденный зал с пищеблоком, актовый зал и эстраду спортзалы.

Коммерческий директор «Квартал-инвестстрой» Мария Могилевцева-Головина подчеркнула, что при проектировании школы был учтен сложный рельеф участка. По ее словам, на пришкольной территории разместился амфитеатр для мероприятий и полноценный спортивный кластер.

В составе ЖК введены в эксплуатацию 10 монолитно-кирпичных многоквартирных домов, завершается строительство еще одного. Там также построен детский сад, оборудованы детские и спортивные площадки, благоустроены зоны отдыха.

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