Атака БПЛА на регионы России 27 мая 2026: последствия и реакция властей

В ночь на 27 мая 2026 года несколько российских регионов подверглись атакам украинских беспилотников. Официальные заявления о происшествиях сделали главы субъектов федерации.

Севастополь

Наиболее интенсивной атака была в районе Севастополя. Губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил, что силы ПВО и мобильные огневые группы отражают удар ВСУ. По его словам, в районах Северной стороны, Севастопольской бухты и бухты Омега сбито 14 беспилотных летательных аппаратов.

«В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Уже сбито 14 БПЛА в районе Северной стороны, Севастопольской бухты и бухты Омега», — написал Развожаев.

Ранее, около полуночи, губернатор сообщал о четырех сбитых беспилотниках. Атака на город продолжалась несколько часов. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

Ростовская область

Утром 27 мая воздушной атаке подверглась Ростовская область. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что в ходе отражения нападения в Таганроге была уничтожена ракета. Не обошлось без последствий на земле: в результате падения обломков на улице Циолковского загорелись автомобили.

«В результате падения обломков ракеты произошло возгорание автомобилей на улице Циолковского. Информация о пострадавших уточняется», — написал Слюсарь.

Пензенская область

На территории Пензенской области была объявлена воздушная тревога. Глава региона Олег Мельниченко проинформировал об этом в своем Telegram-канале. Позже губернатор также сообщил о введении режима «Ракетная опасность».

Другие регионы

Сообщалось об ограничениях на полеты в аэропортах Волгограда и Нижнего Новгорода для обеспечения безопасности.

Контекст

Массированные атаки беспилотников на российские регионы продолжаются. Так, в ночь на 26 мая, по данным Минобороны, дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 59 украинских БПЛА самолетного типа над несколькими областями, включая Крым.