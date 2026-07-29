Атака БПЛА на регионы России 29 июля: последние новости — сколько дронов сбито
В ночь с 28 на 29 июля дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Российской Федерации отразили очередную попытку киевского режима нанести массированный удар с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По информации Министерства обороны РФ, в период с 20:00 мск 28 июля до 08:00 мск 29 июля над территорией страны и прилегающими акваториями было перехвачено и уничтожено 295 украинских БПЛА, пишет ТАСС.
География работы средств ПВО
По официальным данным оборонного ведомства, слаженное противодействие воздушным целям осуществлялось в пространстве 12 субъектов РФ и двух морских акваторий:
- Центральные и Западные регионы: Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская, Орловская и Рязанская области.
- Поволжье: Чувашская Республика, Республика Татарстан и Республика Удмуртия.
- Южные регионы: Ростовская область, Краснодарский край и Республика Крым.
- Морские зоны: Воздушное пространство над Азовским и Черным морями.
Ситуация в Ростовской области и Таганроге
На территории региона расчеты ПВО уничтожили около 60 беспилотников в Таганроге, Батайске, Каменске-Шахтинском, Азовском заливе и четырех муниципальных районах.
- Таганрог: В результате падения обломков ракеты и БПЛА поврежден многоквартирный жилой дом, одна женщина погибла, один мужчина травмирован. Из здания проведена эвакуация жильцов в пункт временного размещения. Позднее госпитализирован еще один пострадавший гражданин.
- Промышленность и инфраструктура: Обломки беспилотников обнаружены на территории морского порта и ряда производственных предприятий, возгораний на данных объектах не зафиксировано. В отдельных районах города отмечены повреждения частных домовладений без возникновения пожаров.
Последствия атаки в Рязанской области
По заявлению губернатора Павла Малкова, падение фрагментов уничтоженных БПЛА вызвало локальные возгорания на промышленных территориях региона. В медицинские учреждения госпитализированы шесть человек. Прокуратура Рязанской области взяла под контроль соблюдение прав пострадавших гражданах и запустила специальную горячую линию для оперативного оказания правовой и помощи на местах.
Оповещение населения в Татарстане и Удмуртии
В Поволжских республиках экстренными службами принимались необходимые профилактические меры безопасности:
- Татарстан: Режим опасности атаки БПЛА временно объявлялся в пяти городах — Заинске, Елабуге, Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске. К утренним часам ГУ МЧС по региону информировало об отмене угрозы.
- Удмуртия: Глава республики Александр Бречалов сообщил о включении систем оповещения и сирен в 13 муниципалитетах, включая Ижевск, Воткинск, Глазов, а также в Завьяловском, Воткинском, Увинском и других районах. На местах организован комплекс защитных мероприятий.