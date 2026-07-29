В ночь с 28 на 29 июля дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Российской Федерации отразили очередную попытку киевского режима нанести массированный удар с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По информации Министерства обороны РФ, в период с 20:00 мск 28 июля до 08:00 мск 29 июля над территорией страны и прилегающими акваториями было перехвачено и уничтожено 295 украинских БПЛА, пишет ТАСС.

География работы средств ПВО

По официальным данным оборонного ведомства, слаженное противодействие воздушным целям осуществлялось в пространстве 12 субъектов РФ и двух морских акваторий:

Центральные и Западные регионы: Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская, Орловская и Рязанская области.

Поволжье: Чувашская Республика, Республика Татарстан и Республика Удмуртия.

Южные регионы: Ростовская область, Краснодарский край и Республика Крым.

Морские зоны: Воздушное пространство над Азовским и Черным морями.

Ситуация в Ростовской области и Таганроге

На территории региона расчеты ПВО уничтожили около 60 беспилотников в Таганроге, Батайске, Каменске-Шахтинском, Азовском заливе и четырех муниципальных районах.

Таганрог: В результате падения обломков ракеты и БПЛА поврежден многоквартирный жилой дом, одна женщина погибла, один мужчина травмирован. Из здания проведена эвакуация жильцов в пункт временного размещения. Позднее госпитализирован еще один пострадавший гражданин.

Промышленность и инфраструктура: Обломки беспилотников обнаружены на территории морского порта и ряда производственных предприятий, возгораний на данных объектах не зафиксировано. В отдельных районах города отмечены повреждения частных домовладений без возникновения пожаров.

Последствия атаки в Рязанской области

По заявлению губернатора Павла Малкова, падение фрагментов уничтоженных БПЛА вызвало локальные возгорания на промышленных территориях региона. В медицинские учреждения госпитализированы шесть человек. Прокуратура Рязанской области взяла под контроль соблюдение прав пострадавших гражданах и запустила специальную горячую линию для оперативного оказания правовой и помощи на местах.

Оповещение населения в Татарстане и Удмуртии

В Поволжских республиках экстренными службами принимались необходимые профилактические меры безопасности: