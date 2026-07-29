Замечание детям обернулось трагедией: в Екатеринбурге задержали напавшего на ученого РАН
«Ъ»: силовики задержали подозреваемого в нападении на ученого в Екатеринбурге
Правоохранительные органы Екатеринбурга задержали подозреваемого в нападении на 68-летнего ученого Уральского отделения РАН Никиту Зезина, который впоследствии скончался в больнице от полученных травм и инфаркта. Об этом пишет «Ъ-Урал». Фигуранта уголовного дела вчера вечером доставили к следователю.
Детали инцидента и причины конфликта
- Причина нападения: 13 июля ученый сделал замечание детям, которые катались на велосипедах по опытному полю с уникальными селекционными образцами, и препроводил их к зданию Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра (УрФАНИЦ) РАН.
- Нападение: возле здания института у парковки между ученым и родителями детей произошел конфликт. Один из мужчин внезапно напал на 68-летнего ботаника, сбил его с ног и продолжил наносить удары ногами.
- Гибель пострадавшего: 28 июля стало известно, что Никита Зезин скончался в медучреждении. Причиной смерти стали полученные в ходе избиения травмы и развившийся инфаркт.