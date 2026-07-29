В Кемерове жители города с нетерпением ждут завершения масштабных работ по благоустройству набережной реки Искитимки. Горожане обратились к властям с вопросом, который волнует многих: когда же новые общественные пространства будут окончательно готовы и можно будет беспрепятственно гулять по обновленной прибрежной зоне, сообщил VSE42.RU . Жители надеются оценить обновленную локацию этим летом.

«Когда уже закончат строительство парка на набережной Искитимки? Хочется успеть летом погулять по красивым пространствам», — спросили кемеровчане в чате губернатора Кузбасса.

В администрации областного центра дали конкретный ответ, который должен порадовать любителей пеших прогулок. Согласно заявлению представителей мэрии, полное соединение всех ключевых участков единой прогулочной набережной запланировано на осень текущего 2026 года. Именно в этот период, по информации властей, будет обеспечена возможность непрерывного прохода от парка Победы имени маршала Жукова до здания музейно-театрального комплекса, который является одной из главных архитектурных доминант новой городской набережной.

Ранее сообщалось, что в Кемерове жильцы аварийного дома на ул. Центральной добиваются досрочного расселения.