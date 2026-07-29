Огонь в воздухе: у пассажирского самолета из Новосибирска загорелся двигатель
МСУТ СК: у самолета Новосибирск — Краснодар в полете загорелся двигатель
У пассажирского воздушного судна, выполнявшего рейс по маршруту Новосибирск — Краснодар, во время полета произошло возгорание одного из двигателей. Экипаж принял решение оперативно вернуть самолет в аэропорт вылета, передает РБК.
Детали происшествия и текущий статус
Восточное МСУТ СК России и экстренные службы сообщили подробности инцидента:
- Состав на борту: на борту находились 166 человек, включая шестерых членов экипажа.
- Посадка и ликвидация возгорания: загоревшийся двигатель был успешно потушен, самолет совершил штатную посадку в аэропорту Новосибирска. Пострадавших в результате происшествия нет.
- Проверка органов: следователи организовали процессуальную проверку на предмет соблюдения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Все обстоятельства и причины неисправности устанавливаются.